Фото: cdn.news-front.info
Украинский лидер Петр Порошенко появился на публике предположительно в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел в воскресенье, 2 декабря, когда политик участвовал в церемонии запуска скоростного поезда Киев–Борисполь на киевском вокзале, пишут "Известия".
На опубликованных кадрах глава Украины стоит на морозе без шапки и объясняет присутствующим преимущества новой электрички. По данным "Российской газеты", возможно, он принял спиртное, чтобы согреться.
Немногочисленные участники презентации экспресса в лице охраны и украинского премьера Владимира Гройсмана, обмениваясь улыбками, едва сдерживали смех.
В Facebook пользователи пишут, что "сомнения в трезвости" Порошенко появились почти сразу, на 11-й секунде видео, когда он начал говорить про Apple Pay и Wi-Fi в поезде.
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