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Беседа российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа "на ногах" на саммите "большой двадцатки" длилась десять-пятнадцать минут. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на помощника главы РФ Юрия Ушакова.
Глава Белого дома сам подошел к российскому коллеге на торжественном приеме.
Путин проинформировал Трампа об инцидента в Керченском проливе. "Подробно, как это можно было успеть за 10-15 минут, пояснил нашу оценку произошедшего. И президент США внимательно выслушал нашу аргументацию, я бы так сказал", — рассказал Ушаков.
Кроме этого, по словам Ушакова, главы двух государств затронули тему Украины.
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