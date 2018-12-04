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Немецкий канцлер Ангела Меркель, как и годом ранее, стала лидером в рейтинге 100 влиятельнейших женщин 2018 года. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на журнал Forbes.
Издание пишет, что Меркель, которая занимает пост канцлера с 2005 года, не будет переизбираться в 2021 году, однако все еще "остается де-факто лидером Европы".
В тройку лидеров также вошли британский премьер Тереза Мэй и глава МВФ Кристин Лагард.
На 20-м месте находится известная телеведущая из США Опра Уинфри, на 23-м — британская королева Елизавета II, дочь и советник Дональда Трампа — Иванка заняла 24-ю строчку.
Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заняла 49-ю строчку, обогнав певицу Бейонсе (50-е место) и главу евродипломатии Федерику Могерини (67-я).
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