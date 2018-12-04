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Власти Франции вводят мораторий на рост цен на дизельное топливо и бензин на шесть месяцев. Об этом пишет премьер Эдуар Филипп, пишет ТАСС.
Введение моратория является одним из требований участников движения "желтые жилеты". Филипп отметил, что "никакие налоги не стоят единства общества". "Я услышал гнев французов", — добавил премьер-министр.
По словам Филиппа, решения можно будет найти за столом переговоров. "Сейчас время диалога. <...> И именно это я предлагаю", — заявил он.
"Выслушав всех моих собеседников во время консультаций последних дней, я приостанавливаю ряд налоговых мер", — сказал Филипп, добавив, что мораторий на повышение налогов на автомобильное топливо вводится на полгода.
Также, по его словам, "тарифы на электричество и газ не будут повышаться во время переговоров в течение зимы". Кроме этого, власти страны решили на полгода отложить введение новых правил технического контроля машин. Вместе с тем он пообещал прийти в ходе предстоящих переговоров к менее дорогостоящей системе.
"Французы, надевшие желтые жилеты, хотят, чтобы налоги снижались, а работа — оплачивалась. Этого же хотим и мы", — заключает Филипп.
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