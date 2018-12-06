Впервые за всю историю бюджет Алтайского края превысил 100 млрд рублей. Немалая сумма, хотя регион остается дотационным. Сколько средств мы получаем из регионального бюджета, а сколько зарабатываем на налогах. На что пойдут средства из казны в 2019 году? Об этом в инфографике портала Amic.ru. Обратите внимание, что она анимированная, под суммой каждого раздела появляется ещё она сумма со знаком плюс или минус. На столько увеличился бюджет в сравнении с тем, что был принят на 2018 год.
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