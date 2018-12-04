Фото: wmj.ru
Причиной смерти игрока молодежной футбольной команды московского "Локомотива" Алексея Ломакина, по предварительным данным, стало переохлаждение. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на осведомленный источник.
"Выводы первичных экспертиз показывают, что Ломакин скончался от переохлаждения",- сказал собеседник агентства.
По его словам, также установлено, что незадолго до смерти Ломакин мог употреблять алкоголь.
О гибели Ломакина сообщил в понедельник футбольный клуб. "ФК "Локомотив" шокирован произошедшей трагедией и приносит соболезнования родным и близким Алексея", — отмечалось в сообщении.
Ломакин пришел в академию "Локомотива" в 2007 году и являлся ее воспитанником.
Комментарии