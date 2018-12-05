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Ведущий программы "60 минут" на канале "Россия 1" Евгений Попов выгнал из студии политолога из Украины Максима Яли. Об этом пишет РИА Новости.
Эксперт рассуждал о якобы вмешательстве РФ в ситуацию на Украине и, пытаясь аргументировать один из своих тезисов, назвал Попова чужим именем.
"Я же специально для вас, Афанасий, повторяю…", — начал говорить украинец.
Ведущий несколько раз уточнил у Попова, как тот к нему обратился, а затем назвал хамом и выгнал из студии.
Через несколько часов после выхода передачи журналист объяснил, в чем заключалось хамство украинского эксперта. Несколькими эфирами ранее Яли сделал ряд спорных утверждений, в которых ссылался на "некоторые данные специалистов".
"Я и сказал Максиму — "по некоторым данным, вас зовут Игорь", дабы продемонстрировать ничтожность аргументации популярного эксперта", — написал журналист в Instagram, раскрывая предысторию "конфликта".
Получается, что через некоторое время эксперт из Украины "отомстил" Попову, назвав его чужим именем.
"Что за хам-то вообще? Опустились уже ниже плинтуса", — возмутились гости передачи.
Позднее журналист прокомментировал произошедшее агентству. "Видимо, его эта история зацепила, он носил в себе, и сегодня, что очевидно из эфира, там откровенно пытался хамить, но хамство мы не терпим и пресекаем всякий переход на личности", — сказал Попов.
На уточняющий вопрос, буду ли еще приглашать украинца, ведущий сказал: "Мы подумаем".
"Это как красная карточка — футболист же не удаляется навсегда. Вот он получил красную карточку", — добавил Попов.
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