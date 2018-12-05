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Военная прокуратура Южного региона Украины объявила в розыск восьмерых граждан России в связи с расследованием инцидента в Керченском проливе, сообщается на сайте генпрокуратуры страны.
Уголовные дела возбудили против начальника погранслужбы ФСБ Крыма контр-адмирала Сергея Станкевича, заместителя руководителя пограничной службы ФСБ вице-адмирала Геннадия Медведева, начальника службы пункта регионального управления ФСБ капитана первого ранга Руслана Ромашкина. Кроме того, фигурантами стали капитан первого ранга Андрей Шеин, капитаны второго ранга Алексей Шатохин и Алексей Саляев, а также два капитана третьего ранга Андрей Шипицын и Сергея Щербаков.
Саляев — командир пограничного сторожевого корабля "Дон", Шипицын — сторожевого корабля "Изумруд", Щербаков — малого противолодочного корабля "Суздалец".
В частности, Геннадию Медведеву объявили подозрение в ведении агрессивной войны или агрессивных военных действий.
Санкции подразумевают лишение свободы на срок от десяти до 15 лет.
Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган добавила, что Украина планирует объявить о подозрении еще более чем десяти российским военнослужащим Черноморского флота, пограничной службы ФСБ, военно-воздушных сил и противовоздушной обороны от младшего офицерского состава до генералов.
После провокации в Черном море на Украине возбудили дело по трем статьям УК: "Подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны", "Покушение на преступление" и "Умышленное убийство".
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