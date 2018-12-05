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Центробанк предлагает разрешить россиянам временно приостанавливать выплаты по ипотеке в трудных жизненных ситуациях. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на первого зампреда Сергея Швецова, выступая в Совфеде.
"Надо включить такой опцион, что при возникновении такого рода обстоятельств, как потеря работы или несчастный случай, заболевания, которые приводят к временной нетрудоспособности, человек в одностороннем порядке, по оговоренной заранее в стандарте ипотечного жилищного кредитования схеме, объявлял банку о моратории на текущие выплаты", — цитирует агентство слова Швецова.
Кроме этого, он привел статистику, согласно которой граждане РФ до 30-35 лет стали намного чаще менять место работы по независящим от них причинам.
Согласно проекту поправок в закон "О потребительском кредите (займе)" (в части предоставления заемщику права на изменение графика платежей). Заемщик может обратиться в банк с заявлением о реструктуризации ипотеки, если сумма займа не превышает 10 миллионов рублей, а с момента оформления ипотеки прошло свыше года. Кроме этого, период просрочки по платежу не должен превышать 60 дней подряд.
Другим обязательным требованиям является среднемесячный доход семьи, который за три месяца должен снизиться минимум на 30%.
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