Фото: tverlife.ru
В больнице Москвы умер актер Виталий Ендовицкий. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на издание "Блокнот-Воронеж".
СМИ пишут, что в конце ноября у 49-летнего артиста случился инсульт, после которого он находился в клинике.
Похороны Ендовицкого пройдут в среду, 5 декабря, в Воронеже на Юго-Западном кладбище. В храме при кладбище пройдет отпевание.
Актер запомнился зрителям ролями в таких сериалах, как "Универ", "Следаки", "Крыша Мира", "Свидетели", "Карпов", "Маруся", "Катина любовь", и фильму "Мегаполис".
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