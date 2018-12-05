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В Думе предложили разрешить музыкантам ругаться матом на концертах

, ИА "Амител"
Подобные концерты должны иметь возрастное ограничение "18+"

Фото: dailycoin.info

Зампредседателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР) предложил разрешить музыкантам использовать нецензурную лексику на концертах c возрастными ограничениями "18+". Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на агентство "Москва".

"На концерт идут люди, зная, что там будет. Они не идут вслепую. Это же искусство. Он так видит. Если вам не нравится, то вы туда не ходите. Вот и все. Я не считаю, что музыкантов и организаторов их концертов надо за это наказывать. Это абсурдно и не приносит никаких результатов. Он как пел, так и будет петь. Это показывает невежество тех, кто штрафует", — подчеркнул Свинцов.

Депутат заявил, что если мат нужен музыкантам для выражения таланта и творческого порыва, то у них есть право его употреблять.

По словам Свинцова, на афишах нужно указывать информацию о возрастных ограничениях и предупреждать об использовании нецензурной лексики. Причем, отметил он, речь идет лишь о  сольных выступлениях.

Парламентарий отметил, что бороться с матом в первую очередь необходимо в семье.

Согласно действующему законодательству, нецензурная брань со сцены может послужить поводом для привлечения музыкантов и организаторов концерта к ответственности.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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