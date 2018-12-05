Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что России дается два месяца на то, чтобы она вернулась к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года, сообщает "РИА Новости".
Помпео добавил, что если этого не произойдет, то Вашингтон приостановит обязательства по ДРСМД. В течение этого периода США не станут производить, испытывать и размещать ракеты, которые подпадают под действие договора.
"После этих 60 дней мы посмотрим, что будет", — заявил госсекретарь.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва неукоснительно выполняет соглашение, и Вашингтону известно об этом.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия уже передала Соединенным Штатам все документы, которые подтверждают выполнение Москвой положений договора, а обвинения в нарушениях не имеют обоснований.
По его словам, Москва будет отвечать зеркально — в случае, если США выйдут из договора и будут размещать ракеты средней и малой дальности в Европе, то Россия увеличит количество таких ракет на европейской части своей территории.
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает, что выход США из договора приведет к нарушению стабильности в Европе, а европейские государства превратятся в заложников безответственной политики США по этому вопросу.
"Мы никогда не выходили из договора, но в случае выхода США вынуждены принимать соответствующие меры, чтобы соблюсти баланс сил", — заявил он, добавив, что Россия не является сторонником такого развития событий.
Швыткин указал на то, что именно Соединенные Штаты являются единственной стороной договора, которая нарушает его условия.
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