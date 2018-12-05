Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что России дается два месяца на то, чтобы она вернулась к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года, сообщает "РИА Новости".
Помпео добавил, что если этого не произойдет, то Вашингтон приостановит обязательства по ДРСМД. В течение этого периода США не станут производить, испытывать и размещать ракеты, которые подпадают под действие договора.
"После этих 60 дней мы посмотрим, что будет", — заявил госсекретарь.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва неукоснительно выполняет соглашение, и Вашингтону известно об этом.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия уже передала Соединенным Штатам все документы, которые подтверждают выполнение Москвой положений договора, а обвинения в нарушениях не имеют обоснований.
По его словам, Москва будет отвечать зеркально — в случае, если США выйдут из договора и будут размещать ракеты средней и малой дальности в Европе, то Россия увеличит количество таких ракет на европейской части своей территории.
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает, что выход США из договора приведет к нарушению стабильности в Европе, а европейские государства превратятся в заложников безответственной политики США по этому вопросу.
"Мы никогда не выходили из договора, но в случае выхода США вынуждены принимать соответствующие меры, чтобы соблюсти баланс сил", — заявил он, добавив, что Россия не является сторонником такого развития событий.
Швыткин указал на то, что именно Соединенные Штаты являются единственной стороной договора, которая нарушает его условия.
Комментарии
Увеличит на своей территории, смешно.
Наши депутаты по своим домам в европе и америке ракеты пулять будут???