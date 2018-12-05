Милонов потребовал закрыть "Битву экстрасенсов"

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал закрыть телевизионное шоу "Битва экстрасенсов", сообщает агентство "Москва".
"Я считаю, что подобные шоу не должны существовать, потому что "Битва экстрасенсов" — это шоу, которое не подтверждается никакими научными исследованиями. На сегодняшний день современная официальная точка зрения в отношении экстрасенсорики имеет негативное определение из разряда фантастики. Шоу нужно срочно запретить", — заявил депутат.
Он подчеркнул что сам обращался к услугам людей, называвших себя экстрасенсами, для их проверки. По его словам, все они "оказались абсолютным жульем".
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