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Правительство с 2019 года приступит к увеличению здоровой жизни до 67 лет

, ИА "Амител"
С 2019 года будет проводиться систематическое наблюдение за состоянием здоровья населения

Фото: rutube.ru

5 декабря вступает в силу постановление правительства от 22 ноября 2018 года № 1401 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", пишет "Парламентская газета".

Напомним, что майским указом президента "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации" правительству поручено при разработке национальной программы в сфере демографического развития исходить из того, что к 2024 году необходимо увеличить ожидаемую продолжительность здоровой жизни до 67 лет. Кроме того, поручение предусматривает увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни и увеличение до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Согласно этому документу, начиная с 2019 года будет ежегодно проводиться мониторинг состояния здоровья населения. Получаемая статистическая информация будет использоваться в ходе реализации национального проекта "Демография", в том числе для расчета ожидаемой продолжительности здоровой жизни граждан России.

В связи с этим постановлением внесены изменения в Перечень направлений федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и в Федеральный план статистических работ.

Федеральное статистическое наблюдение поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения, проводимое один раз в пять лет, заменено наблюдением состояния здоровья населения, которое будет проводиться ежегодно, начиная с 2019 года.

Постановление подготовлено Минэкономразвития в соответствии с решениями, принятыми по итогам заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

5.12.2018 09:16
- гость -

очередное очковтирательство

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5.12.2018 09:18
- гость -

нравится мне забота нашего правительство и президента о своих холопах вышел на пенсию в 65 лет "пожил в свое удовольствие" 2 года и в деревянный макинтош - Весело живем!

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5.12.2018 09:25
- гость -

Это они себе здоровье в лучших клиниках поднимать будут. А народ после 60 уже здоровья не имеет.

0  0
5.12.2018 09:27
Гость

Жулики о здоровье своем заботятся... Было бы странно, если было иначе.

0  0
5.12.2018 09:31
гость

элементарно ввели бы жесткий контроль над ценами на лекарства, каждую неделю новые цены. С ума посходили, сердечные ксарелто, прадакса -3000р, Для профилактики инсульта -эликвис -около 3000р. С пенсии в 9-10 тс рублей! А они все бла-бла-бла.

0  0
5.12.2018 09:39
Чучмек

Это означает, что с 2024 года возраст выхода на пенсию смело можно поднимать до 67 лет?

0  0
5.12.2018 09:41
Витёк

Да вы чё, не поняли? Это делается для того, чтобы через какое-то время поднять пенсионный возраст еще на 2 года

0  0
5.12.2018 09:42
Сергей

до 50 бы продержаться

0  0
5.12.2018 10:34
- гость -

Для примера. В Австрии... ну короче в загнивающей Австрии... уровень здоровой жизни установлен примерно на 75 годах. На пенсию там выходят в 65 и 63 (но женщин к 2032 году подтянут тоже до 65). Продолжительность жизни - где-то 80-85 лет. Дедки и бабки там в 70 лет в трикошках по улицам бегают, в кафешках сидят, шарятся везде, кайфуют. В 70-75 лет там реально еще пахать можно на человеке. И да... пенсия 1500-2500 евро (минимум на 1200 установлен, но минимум и не получают, поскольку это дном считается)... цены примерно одинаковые (ну, бывает раза в 1,5-2 подороже на определенные товары и продукты). Ну и... а сейчас вы, ребятки, все отвращение к загнивающей Европе прочувствуете... готовы?... там есть 13 и 14 пенсия (раз в полгода), чтобы компенсировать налоги, которые берут с пенсионеров... ибо правительство там решило, что это некрасиво брать налоги с людей, которые всю жизнь платили налоги, но так как тупо переписывать налоговое законодательство обломно да и реально сложно, то решили налоги-таки продолжать брать, но компенсировать в виде двух дополнительных пенсий. Так что... соси попу Медведев)))

0  0
5.12.2018 10:36
- гость -

Вчера похоронили друга. 61 год. Много лет в шахте. На сердце жаловался, но пахал. В их бригаде за этот год он четвёртый. Самому "молодому" было 50.Они работают и получают пенсию. Поднимут возраст -будут пахать только за свои огромные 50 000р. Это проходчики. Остальные по-меньше. Только потом не будут платить 50 000р. Пенсии нет и будут за любые деньги гробиться, как сейчас те кому за 45 лет.

0  0
5.12.2018 10:53
- гость -

правительству поручено при разработке национальной программы в сфере демографического развития исходить из того, что к 2024 году необходимо увеличить ожидаемую продолжительность здоровой жизни до 67 лет.

а пока суть да дело ожидаемая продолжительность жизни при рождении мужчин, родившихся в 1961-1962 гг составляет 63,78 года, родившихся в 1964-1965 гг - 64,6 года, родившихся в 1969-1970 гг - 63,15 года...
то есть благодоря путинской пенсионной реформе среднестатисчический мужчина в рф до нового срока выхода на пениию не доживает
Прошу вас отнестись к этому с пониманием (с)

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