В Госдуме предложили индексировать выплаты по уходу за детьми-инвалидами, а также выплачивать данное пособие в одинаковом размере как родителям и опекунам, так и другим лицам, которые ухаживают за такими детьми, пишет "Парламентская газета".
Как указывается в пояснительной записке, с 2013 года неработающим трудоспособным гражданам, ухаживающим за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, предоставляется ежемесячная выплата.
При этом родители и опекуны получают 5,5 тысячи рублей, а другие лица, ухаживающие за такими детьми, — 1,2 тысячи рублей.
Авторы инициативы приводят в пример ситуацию, когда сын ухаживает за отцом, являющимся инвалидом с детства I группы, но сохраняющим психическое здоровье, из-за чего нельзя оформить опеку над ним. В результате сын получает 1,2 тысячи рублей как "другое лицо".
Кроме того, как указывается, индексация данной выплаты не предусмотрена, то есть ее размер ни разу не повышался с 2013 года.
"Предлагается установить, что всем неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, устанавливаются ежемесячные выплаты в размере 5500 рублей с ежегодной их индексацией с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за прошедший год", — говорится в пояснительной записке.
Предполагается, что если данные поправки будут поддержаны, то они вступят в силу с 1 января 2019 года.
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