Правительство предлагает увеличить расходы на развитие малого и среднего бизнеса к 2024 году в четыре раза — соответствующий законопроект рекомендован к принятию в первом чтении, пишет "Парламентская газета".
По словам замминистра экономического развития Вадима Живулина, с 2019 года объем гарантийной поддержки на эти цели из бюджета предлагается серьезно увеличить.
Это связано, в частности, с увеличением кредитования предпринимателей. В 2019 году им планируется выдать 1 триллион рублей кредитов.
Авторы инициативы указывают, что 24 сентября 2018 года Совет при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам одобрил нацпроект по развитию малого и среднего предпринимательства и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы.
В соответствии с ним из федерального бюджета должны быть предоставлены субсидии Корпорации малого и среднего бизнеса на финансовое обеспечение по гарантиям, предоставленным предпринимателям.
С 2019 по 2024 год планируется в целом предоставить 326,1 млрд рублей. При этом предполагается, что объем гарантий будет ежегодно увеличиваться.
В 2018 году финансирование на эти цели из бюджета составляет 14 млрд рублей. В 2019 году планируется выделить 44,1 млрд, в 2020 году — 46,8 млрд, а к 2023 году сумма дойдет до 62,5 млрд рублей и останется на этом же уровне в 2024 году. Таким образом, объем бюджетной поддержки вырастет за 6 лет более чем в четыре раза.
В законопроекте говорится о том, что корпорация будет оказывать поддержку в первую очередь предпринимателям, которые реализуют проекты в приоритетных отраслях, сельском хозяйстве, в области экспортной поддержки и инноваций или работают на Дальнем Востоке и Северном Кавказе и в моногородах.
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