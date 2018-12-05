Льготный период на оплату штрафов ГИБДД продлят

Автолюбители, которые нарушили правила дорожного движения (ПДД), но при этом не получили сразу уведомление от Госавтоинспекции о штрафах, получат не 20 дней на их оплату, как обычно, а 40, пишет "Парламентская газета".
Соответствующий законопроект рекомендовано Госдуме принять в третьем чтении. Планируется, что на пленарном заседании документ будет рассмотрен 12 декабря.
Инициатива была разработана в МВД после того, как Конституционный суд вынес положительное решение по жалобе гражданина России Юрия Рейнхиммеля, который получил уведомление о штрафе на 500 рублей за превышение скорости уже по истечении 20-дневного срока скидки, предусмотренной законом.
По данным Госавтоинспекции, в 2017 году было вынесено штрафов за нарушения ПДД на сумму 84,8 миллиона рублей, из которых 65,8 миллиона шли с 50-процентной скидкой.
Изменения планируется внести в статьи 31.8 и 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Комментарии
А Юрий Рейнхиммел не приReл ли? Сроки скидки видите ли прошли. А не нарушать вы не пробовали? Что за идиотские законы(скидка 50% за раннюю уплату штрафа)? Нарушил плати, и не каких скидок. А то по такой логике получается что если бабла на кармане много то нарушай со скидкой повсеместно. Закон для богатых мажоров???
Для любителей тяф тяфкать поясню, сам за рулём ежедневно, за рулем 7 лет, не единого штрафа за эти годы.
Ездить нужно с умом и по правилам ПДД, которые к стати у нас многие не помнят.
Вот лучше бы сделали такой закон. Получил штраф, иди в отдел ГБДД, сдаёшь экзамен по билетам, оплачиваешь штраф и снова в путь. Не сдал, пересдача. Не пришёл, лишение прав. Вот тогда будет порядок на дорогах, и водятлов поубавиться.
Умник 11:32, скоро сам окажешься в подобном тазике.
На дороге всякое бывает.
вот и отозвался первый тяф тяф 12:01
Я же говорю, не нарушай, и не будет штрафов.