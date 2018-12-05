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Поиски девятилетнего мальчика ведут в Барнауле волонтеры — ребенок ушел из дома и до сих пор не вернулся. Между тем, на улице очень холодно.
Как сообщается в паблике поискового отряда "Лиза Алерт", местонахождение мальчика не известно с 4 декабря.
Приметы ребенка: рост 140 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые короткие, глаза голубые.
Одежда: черный пуховик с капюшоном, синие джинсы, серо-черные ботинки, синяя вязаная шапка.
С собой был синий школьный рюкзак.
Комментарии
очень исчерпывающе... откуда вышел, во сколько, куда направлялся, где видели последний раз, на рюкзаке какие рисунки/надписи? Почему такая скудная информация? Вдруг кто случайно видел, да не обратил внимания? Где родители?
Лиза Алерт занялась ИБД?
Район-то какой примерно?