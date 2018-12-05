Результаты голосования по выбору имени для аэропорта Горно-Алтайска могут отменить на фоне протеста и недовольства местных жителей. Так, представители исторического и научного сообщества признали целесообразным отдельно рассмотреть ситуацию с победителем в Горно-Алтайске, где по итогам финального голосования Николай Рерих опередил алтайского художника Чорос-Гуркина с минимальным перевесом голосов (1%).
Кроме того, экспертный совет отложил принятие окончательного решения по утверждению имен победителей в Пензе и Москве (аэропорт Внуково). Пенза претендовала на имя Михаила Лермонтова, Москва (Внуково) претендовала на имя Сергея Королева. Экспертные консультации пройдут в ближайшее время.
Секретарь Общественной палаты страны Валерий Фадеев в прямом эфире на телеканале "Россия 1" сообщил, что в этих трех случаях возникла сложная ситуация, которая требует консультации экспертов.
"Наша задача никого не обидеть и не создать почву для поляризации общества", — пояснил он, добавив, что нигде не написано, что имена могут быть присвоены исключительно по результатам голосования. Документ устанавливает, что предложения о присвоении имен в правительство будет вносить Общественная палата по результатам общественного обсуждения.
Ранее сообщалось, что жители Республики Алтай выступили против того, чтобы местный аэропорт в Горно-Алтайске был назван в честь художника и исследователя Николая Рериха. Они утверждают, что он ничего не имеет общего с историей региона, и уверены, что за него голосуют последователи учений Рериха из музея в Новосибирске.
Имя Рериха изначально не было включено в лонг-лист для горно-алтайского аэропорта, оно попало в него уже на следующем этапе. Его, как сообщается на сайте проекта, предложили сотрудники музея Рериха в Новосибирске. На своем сайте они разместили призыв к землякам поддержать кандидатуру выдающегося деятеля русской и мировой культуры.
Благодаря инициативе музея имя Рериха очень быстро набрало нужное число голосов для включения в лонг-лист конкурса. Примечательно, что музейщики не только напомнили жителям о великом художнике, чья биография непосредственно связана с Алтаем, но и разместили подробную пошаговую инструкцию, как голосовать.
В конкурсе "Великие имена России" приняли участие 45 международных аэропортов. В том числе в 6 регионах Сибири. Так, аэропорту Толмачево присвоено имя военного деятеля Александра Покрышкина, Омскому — генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева. В Красноярске воздушные ворота будут носить имя оперного певца Дмитрия Хворостовского, в Норильске — геолога Николая Урванцева, в Томске — авиаконструктора Николая Камова.
Комментарии
Забивайте "им.Летова", пока Омск не опередил ))))
Идиотизм, голосование было, выбор сделан. У нас то же многие выборами президента и губернаторов недовольны, давайте то же отменим
Ну так за что боролись. Теперь кушайте - Мурманску (кажется) можно имя Николая II, раз большинство за, а тут нужно результат голосования отменить?)))
Вообще аэропортам не надо чьи-то имена присваивать. Аэропорт города такого-то и все. Одно время в самолете Москва-Барнаул объявляли, что сейчас совершим посадку в аэропорту Михайловка. А Михайловка прочно ассоциируется с кладбищем))))