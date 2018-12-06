Детские мечты безграничны, ибо пока ещё их не успели заковать в цепи правил, законов Вселенной, условностей общества. В детских фантазиях возможно всё: любые полёты и путешествия, с умением колдовать или проходить сквозь стены, с превращениями и перемещениями в пространстве. И кто сказал, что когда-то эти мечты не станут реальностью?
Основатели и создатели автомобилестроительной корпорации Toyota Motor Corporation тоже когда-то были детьми и мечтали. И, возможно, именно их фантазии легли в основу автомобилей, выпускаемых на концерне на протяжении вот уже нескольких десятилетий.
С 1 декабря 2018 года по 28 января 2019 года Тойота в России в четвертый раз проводит национальный этап международного конкурса детского рисунка "Автомобиль мечты".
Абсолютно каждый ребенок из России и Республики Беларусь в возрасте до 15 лет может поделиться со всем миром своей фантазией на тему автомобиля будущего. Для этого нужно просто нарисовать его и обозначить какую-то очень полезную, возможно, даже фантастическую функцию для человека.
"Автомобиль мечты" — это глобальная социальная инициатива Тойота, которая направлена на приобщение подрастающего поколения к миру автомобилей и знакомство с ценностями компании. Конкурс состоит из двух туров: российского и международного. К участию в мероприятии принимаются работы юных художников, иллюстрирующие их видение автомобилей будущего.
По условиям конкурса, профессиональное жюри оценивает детские рисунки в трех возрастных категориях: младше 7 лет, от 8 до 11 лет и от 12 до 15 лет.
Нарисовать свой "Автомобиль мечты" можно цветными карандашами, любыми красками, маркерами, фломастерами или мелками. Главное — не использовать компьютерную графику, 3D, коллажи, готовые наклейки или гравюры. Яркий и красочный рисунок должен быть создан руками ребенка, без помощи взрослых.
Родители могут только поддержать своих детей и помочь им внимательно заполнить анкету, либо посетив официального дилера в Барнауле Тойота Центр АЕМ, либо скачав ее на сайте Конкурса.
Работы золотых, серебряных и бронзовых призеров будут отправлены на международный этап конкурса в Японию. Если рисунки войдут в число победителей, то авторы вместе с семьями будут приглашены в страну восходящего солнца на церемонию награждения.
Выиграть семейную поездку на родину автоконцерна Тойота, а также множество других ценных призов вполне реально. Главное — верить в свою мечту и не бояться ее воплощения.
Подробные условия конкурса узнавайте в Тойота Центр АЕМ
г. Барнаул, ул. Попова, 165
Телефон: +7 3852 23 23 23
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А также на сайте конкурса "Автомобиль мечты"