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Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с ЧП, произошедшим в аварийном доме в Бийске, где в минувший понедельник в одной из квартир произошло частичное обрушение потолочного перекрытия.
Как сообщили в региональном управлении СКР, уголовное делопроизводство открыто по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами администрации Бийска.
Согласно версии следствия, утром 3 декабря в одной из квартир трехэтажного дома по улице Советская произошло частичное обрушение потолочного перекрытия.
"В результате произошедшего 2-летний мальчик, находившийся в комнате, получил телесные повреждения в виде ссадин и ушибов. Кроме того, установлено, что проживание в аварийном доме угрожало жизни и здоровью жильцов, в связи с чем решением суда по исковому заявлению жителей на администрацию города была возложена обязанность произвести капитальный ремонт строения, однако до настоящего времени этого не было сделано", — указывают в СКР.
Также отмечается, что по инициативе краевого СУСКа администрацией города проводится расселение жильцов аварийного дома.
В рамках расследования будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц, в чьи обязанности входят вопросы контроля за своевременным ремонтом жилых объектов, находящихся в аварийном состоянии.
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