Полиция разыскивает военнослужащего, который самовольно покинул воинскую часть города Мурома во Владимирской области и с оружием движется в сторону Москвы, сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что солдат едет в столицу из Раменского района на черном ВАЗ 2108. При себе у него автомат Калашникова и около 50 патронов. Последний раз его видели в Ленинском районе Подмосковья.
Известно, что он охранял стратегический мост. Объявлен план "Перехват".
Комментарии
Может доберётся до Кремля и передаст им там привет?
На прием в Кремль поехал?
Вчера на вокзале в Новосибирске личные вещи через рентген прогоняли. Уж не этого ли хлопца ищут?