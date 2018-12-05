В Госдепартаменте США призвали Россию отпустить задержанных в Черном море украинских моряков, пригрозив, что в случае отказа Россию ждут боль и последствия, сообщает "РИА Новости".
"Мы хотим, чтобы россияне восприняли сообщение о том, что им нужно освободить экипаж, иначе будут последствия, и боль будет только сильнее со временем", — заявил чиновник Госдепа.
Он добавил, что это — "постоянное послание россиянам по всем направлениям относительно различных форм агрессивного поведения". И это послание не станет исключением, добавил чиновник.
Также он повторил позицию Вашингтона по поводу инцидента в Керченском проливе. По его словам, это является "актом агрессии" и "явной военной эскалацией и нарушением международного права и свободы судоходства".
Чиновник подчеркнул, что России должно быть совершенно ясно, что пока она удерживает задержанных украинских моряков, США будут продолжать усугублять последствия.
"Они должны освободить экипажи, вернуть корабли, и это не то, на что мы будем закрывать глаза", — заявил он.
Также, по словам представителя Госдепа, инцидент в Керченском проливе должен заставить ЕС отказаться от строительства газопровода "Северный поток — 2".
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