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Госдеп пообещал России "последствия и боль", которые будут усиливаться

, ИА "Амител"
"И боль будет только сильнее со временем", — заявил чиновник Госдепа

Фото: news-front.info

В Госдепартаменте США призвали Россию отпустить задержанных в Черном море украинских моряков, пригрозив, что в случае отказа Россию ждут боль и последствия, сообщает "РИА Новости".

"Мы хотим, чтобы россияне восприняли сообщение о том, что им нужно освободить экипаж, иначе будут последствия, и боль будет только сильнее со временем", — заявил чиновник Госдепа.

Он добавил, что это — "постоянное послание россиянам по всем направлениям относительно различных форм агрессивного поведения". И это послание не станет исключением, добавил чиновник.

Также он повторил позицию Вашингтона по поводу инцидента в Керченском проливе. По его словам, это является "актом агрессии" и "явной военной эскалацией и нарушением международного права и свободы судоходства".

Чиновник подчеркнул, что России должно быть совершенно ясно, что пока она удерживает задержанных украинских моряков, США будут продолжать усугублять последствия.

"Они должны освободить экипажи, вернуть корабли, и это не то, на что мы будем закрывать глаза", — заявил он.

Также, по словам представителя Госдепа, инцидент в Керченском проливе должен заставить ЕС отказаться от строительства газопровода "Северный поток — 2".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

5.12.2018 12:18
- гость -

и ведь они могут...

0  0
5.12.2018 12:22
Друк

5.12.2018 12:18
не могут, Украину могут, Польшу могут, а Россию не могут.

0  0
5.12.2018 12:28
- гость -

Не могу найти его высказывание в оригинале(на английском).. опять поцреотичные РИА Новости брешут?

0  0
5.12.2018 12:28
- гость -

12:22
Друк

не могут, Украину могут, Польшу могут, а Россию не могут.
----
Про СССР также думали. Но смогли же.

0  0
5.12.2018 12:29
- гость -

ха ха, наивный, как думаешь для чего ЕС так активно строит заводы по приему СПГ, а Китай так и не начинает строительство Силы Сибири у себя?
Скоро перекроют поток нефтедолларов России, посмотрим как запоешь)))

0  0
5.12.2018 12:50
- гость -

Как я боль , какая боль США Российка 5:0

0  0
5.12.2018 12:51
- гость -

5.12.2018 12:29

- гость -

А я бы не стал на месте западных "демократий" загонять в угол такую страну как Россия, какие там решения "в углу" можно принять? Поди, залезь к ним в голову... но плохо может стать всем и будут потом вспоминать, зачем палку перегнули. Чёт подумалось...

0  0
5.12.2018 12:59
Жоржик

А мне вот непонятно, почему стадо укропов на Амике постоянно пасется ? Постоянно лживые комменты, обгаживание страны и руководства. Амик - вам за это приплачивают что-ли ?
Почему это стадо вылизывателей хозяйских задниц тут так вольготно себя чувствует ? Мои комменты вы регулярно блокируете, а это хохляцкое г..... тут пасется постоянно.

0  0
5.12.2018 13:08
- гость -

5.12.2018 12:59

Жоржик

Вполне возможно это местные...ээээ мамкины оппозиционеры - серебряники копят!

0  0
5.12.2018 13:24
Массаж мозга

Легко на сердце от того что жоржики всегда готовы защитить дорогое (очень) руководство страны от вылизывателей хозяйских задниц, потому что наши задницы мы никому чужому не позволим лизать, а уж если что-то иное, то тем более!

0  0
5.12.2018 13:30
- гость -

12:51
- гость -
А я бы не стал на месте западных "демократий" загонять в угол такую страну как Россия, какие там решения "в углу" можно принять? Поди, залезь к ним в голову... но плохо может стать всем

И что ты сделаешь? Ракетками пульнёшь по Воронежу?)) Так они не взлетят))

0  0
5.12.2018 13:32
- гость -

12:59
Жоржик
Постоянно лживые комменты, обгаживание страны и руководства.

Что лживого в постройке заводов СПГ в Европе? Чего лживого, что "пы-няномика" трещит по швам?

0  0
5.12.2018 13:50
- гость -

А плюсом еще конкурент газрпома в ЕС, Катар выходит из ОПЕК и собирается в 1.5 раза нарастить добычу газа, Израиль договорился с Турции о строительстве газопровода в ЕС.
Сейчас газпром достроит нитки от Турции до и ЕС и его благополучно кинут, а по трубам пойдет газ с ближнего востока, сейчас в ЕС делается все что бы отказаться от Российского газа, а Северный поток и Северный поток-2 можно легко будет переориенировать на газ из Скандинавии которые уже бурят новые скважины и планируют увеличить его добычу

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