Ну, здравствуй, декабрь, здравствуй, предновогодняя пора.
Офисные служащие, работяги различных фронтов начинают активно закрывать трудовой год, параллельно еще более активно предвкушая веселье самого главного праздника и готовясь к нему со всем старанием.
Выбрать подарки, придумать новогодний образ, продумать праздничное убранство дома – дел в декабре у каждого невпроворот! И немаловажным в этом списке хлопот является определение с местом, где пройдет самый незабываемый предновогодний корпоратив.
Зарядиться потрясающим предпраздничным настроением можно с правильной компанией в весьма атмосферном месте. Бар-ресторан "Опять25" открывает свои двери для полного погружения в веселые вечера накануне Нового года.
Хватайте своих близких людей и дорогих сердцу коллег, боевой настрой от души отдохнуть, а всем остальным Вас обеспечит дружный коллектив "Опять25".
Итак, череда предновогодних корпоративов в актуальном месте обещает Вам целый арсенал фишек для правильного во всех пониманиях праздника. Зажигательная программа с неподражаемым ведущим не позволят Вам заскучать даже на одну секунду. Зал ресторана оснащен непревзойденной звуковой и световой аппаратурой, которая по максимуму будет использована диджеем и певцами, способными драйвовыми битами и живым вокальным исполнением отправить на танцпол даже самого скромного гостя.
Пока приглашенные артисты различных жанров и направлений под предводительством Деда Мороза и Снегурочки будут творить Ваше праздничное настроение в тематическом шоу, Вы сможете насладиться изысканными и невероятно аппетитными блюдами от шеф-повара ресторана "Опять25". Голодными Вас ни в коем случае не оставят.
Стол будет ломиться от блюд из новогоднего меню. Только для Вас — мясная, овощная и фруктовые нарезки. Салаты, объединяющие дух ретро и нотки современности: "Волга", "Оливье с лососем" и "Цезарь с курицей". От ароматов и соблазнительных вкусов горячих блюд – "Эскалопа классического", "Судака, запеченного с грибами", "Цыпленка по-королевски" — голова пойдет кругом. К каждому основному блюду внимательные официанты помогут подобрать невероятно вкусный гарнир. Особым дополнением для Вас станут горячительные напитки: бодрящая водка, искрящееся шампанское и благородное вино.
Все это включено в весьма привлекательную цену на человека – 2700 рублей*.
Для получения более подробной информации и бронирования предновогодних вечеров просто позвоните по номеру: 8 (3852) 50-50-25.
*Для брони необходимо внести 30% от стоимости.
Бар-ресторан "Опять25"
г.Барнаул, ул. Шумакова, 23а
Телефон: 8 (3852) 50-50-25
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