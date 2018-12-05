Фото: vk.com
32-летняя Анастасия Бокша из Таганрога стала победительницей престижного конкурса красоты "Top Model Plus 2018". Вместе с Анастасией за корону боролись 35 моделей со всей России. В конкурсе принимали участие девушки с ярко выраженными формами.
О победительнице известно, что она имеет собственный бизнес — детский игровой клуб, а также вместе с супругом воспитывает сына и дочь.
Комментарии
Формы ничо, но вид испуганой овцы.
Кстати нет такого города "Таганрока "
Вам на какой?
Вам на какой?
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