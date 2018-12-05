Спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью "Российской газете" заявил, что ему не приходилось штрафовать депутатов за прогулы, так как никто в них замечен не был.
Штрафы за прогул пленарного заседания размером 40 тысяч рублей Володин ввел осенью 2016 года. Однако ранее сообщалось, что депутаты чаще стали брать больничные и неоплачиваемые отпуска.
Володин также напомнил, что многие депутаты — люди самодостаточные и вычетов из зарплаты не боятся. Он сообщил, что дисциплины и ответственности стало больше, но говорить, что причиной стало возможное наказание, по его мнению, неправильно.
"Есть депутаты, у которых доход составляет миллиард рублей в год и более, и для них заработная плата не является мотивирующим фактором", — отметил спикер.
Володин предположил, что улучшение дисциплины связано с желанием депутатов влиять на решения и обсуждать их.
По его словам, возможность самореализации после долгой конкурентной борьбы за место в Госдуме стала основным мотивирующим фактом.
Володин также отметил растущий профессионализм и ответственность депутатов, связав их рост с голосовавшими за них гражданами.
"Таким образом, то, что более ответственные люди были делегированы во власть — это заслуга наших граждан. Избиратели стали меньше верить популистам, меньше стали делегировать в Госдуму эпатажных персонажей. Больше стали смотреть на то, что человек сделал в своей жизни, какой у него есть опыт", — подчеркнул Володин.
Комментарии
Зачем нужен депутат с доходом миллиард? Как он может понять нужды людей с зарплатой в прожиточный минимум...
Не,ну население голосует за эту братву, но затем недоумевает:
- почему подняли пенсионный возраст;
- почему в стране нищие;
- почему 91% экономит на еде?!
При этом они не соотносят свой выбор с уровнем своей жизни...
Зря ты так ! Они регулярно прожиточный нам на 112 Рубасов поднимают ! Не ругай кормильца
"Есть депутаты, у которых доход составляет миллиард рублей в год и более, и для них заработная плата не является мотивирующим фактором"
Для многих там зарплата нафик не нужна, депутатская неприкосновенность - вот это мотивирующий фактор.
увольнять надо за прогулы, по статье
Зачем нужен депутат с доходом миллиард? Как он может понять нужды людей с зарплатой в прожиточный минимум...
а зачем ему понимать нужды простых людей с зарплатой в прожиточный минимум, он выразитель воли и чаяний правящего класса - россиянской буржуазии....
Володин также напомнил, что многие депутаты — люди самодостаточные и вычетов из зарплаты не боятся.
И ни один не отказался от доплаты к пенсии, а увеличивают они свою пенсию на 5 тыс в год это у депутатов 7%
неоплачиваемый отпуск стали брать, хм, хначит народишко и законы для него подождут, пока господа свои проблемы порешают...занятная позиция
Володин рассказал,
Мне бы такого мужика как Володин.