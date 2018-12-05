Здоровый образ жизни ведут только треть опрошенных россиян

Правильно питаются лишь 37% россиян, а регулярно занимаются спортом 39% — такие результаты показало исследование, проведенное Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Большинство (61%) россиян говорят, что ведут здоровый образ жизни, при этом среди тех, кто информирован о гомеопатии и имеет опыт личного или семейного использования данного метода лечения, эта доля выше (67%).
Однако отдельные элементы, относящиеся к здоровому образу жизни, распространены в разном масштабе. Так, три четверти опрошенных (74%) регулярно совершают прогулки не менее тридцати минут в день, еще 57% употребляют не менее полутора литров воды в день, а 47% участников опроса в среднем спят больше семи часов в сутки. Заметно реже респонденты отмечают правильное питание (37%) и регулярные занятия спортом (39%).
Хороший статус здоровья (не более 3-х эпизодов болезни в год) был продемонстрирован в возрастной группе 25-34 лет (64%), а также среди активных пользователей гомеопатическими лекарствами (63%).
Ожидаемо высокий уровень осведомленности все респонденты декларируют относительно лечения обычными лекарствами (77%), народными средствами (64%) и витаминами (56%). Считают себя осведомленными о гомеопатии 38% опрошенных.
Активные пользователи гомеопатии более осведомлены и относительно других методов лечения: в группе около 80% знают про обычные лекарства (87%), народные средства (73%) и витамины (77%). Пользователи, не информированные о гомеопатии, меньше знают и про остальные способы лечения: знают про обычные лекарства 63%, примерно половина назвали народные средства (55%) и витамины (45%).
С понятием "гомеопатический метод лечения", как показал последний опрос, знакомы три четверти россиян (74%), каждый четвертый (25%) применял его лично, 26% знают о подобной практике со слов родственников (отвечая на вопрос об использовании, респонденты могли одновременно отметить и личный, и семейный опыт).
Среди информированных о гомеопатии 38% имеют личный или семейный опыт применения, из них 58% оценивают эффективность гомеопатических препаратов положительно.
Мнения по поводу рекомендаций врача о приеме гомеопатических лекарственных средств лечения умеренно-позитивные: 5% опрошенных хотели бы, чтобы врачи выписывали только гомеопатические препараты, а 37% респондентов поддерживают оптимальное сочетание обычных и гомеопатических лекарств; среди тех, кто имеет опыт личного или семейного применения гомеопатии, оба показателя выше — 8% и 63% соответственно.
Комментарии
Не имею финансовой возможности правильно питаться и заниматься спортом. И что?