Молодые ученые опорного Алтайского государственного университета разработали уникальный продуцент рекомбинантного фермента фитазы.
Рекомбинантную фитазу в настоящее время активно используют в животноводстве в качестве добавки к кормам животных для лучшего усвоения фосфора. Фосфор — это один из микроэлементов, влияющих на рост организма животных, построение их костной ткани, укрепление иммунитета. Рекомбинантный фермент фитазы помогает животному усваивать фосфор из кормов на 50-70% лучше, что в результате увеличивает его вес на 5-10% и улучшает ряд других показателей.
На сегодняшний день в России сельскохозяйственные предприятия работают в основном с импортной продукцией. Поэтому молодые ученые студенческого конструкторского бюро "УМНИК" опорного АлтГУ совместно с сотрудниками лаборатории структурной биоинформатики и молекулярного моделирования НГУ приступили к разработке продуцента рекомбинантной фитазы.
Научным руководителем проекта выступил доцент кафедры органической химии химического факультета опорного Алтайского государственного университета, куратор студенческого конструкторского бюро "УМНИК", к.б.н. Дмитрий Николаевич Щербаков.
"Мы уже получили рекомбинантный фермент фитазы, и теперь нам надо понять, насколько это активный фермент, а уже после этого приступать к его испытаниям, — уточнил Дмитрий Николаевич Щербаков. — Испытания мы планируем провести в начале следующего года. Но прежде всего мы должны определить, насколько сложной будет дальнейшая технология получения данного фермента. В данном случае мы ориентируемся на E.coli*. Однако производство на основе E.coli относительно дорого, поэтому, возможно, в своей работе мы будем использовать cенную палочку".
Проект "Разработка продуцента рекомбинантной фитазы" был представлен в номинации FoodNet** прошедшей в конце ноября в опорном АлтГУ региональной сессии "Национальная технологическая инициатива — возможности для технологических прорывов", в работе которой приняли участие эксперты Национальной технологической инициативы АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", Российской венчурной компании и Министерства экономического развития Алтайского края.
"Все сельхозпредприятия, работающие с комбикормами для животных, используют фитазу. Сейчас они покупают преимущественно импортную продукцию, поэтому наша задача — сделать свой, отечественный рекомбинантный фермент фитазы, который будет дешевле и эффективнее", — подытожил Д.Н. Щербаков.
* кишечная палочка — прим.ред.
** ФудНет — прим. ред.
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