Новосибирские ветеринары научили ходить потерявшую все лапы собаку

Новосибирские ветеринары научили ходить собаку по кличке Рута, которая потеряла все четыре лапы после обморожения, сообщает НГС.
В феврале этого года аляскинского маламута нашли на трассе недалеко от города Мирный в Якутии. С помощью волонтеров собаку удалось доставить в новосибирскую ветеринарную клинику "Ноев ковчег". На лечение собаки было собрано около 200 тысяч рублей.
"По характеру травм специалисты клиники выдвинули вероятную версию случившегося: животное связали в области нижних суставов всех конечностей и тащили волоком за хвост, куда и зачем — никто не знает", — рассказала владелица зооветеринарного центра "Ноев ковчег" Наталья Паскаль.
В результате Рута обморозила конечности и хвост, их пришлось частично ампутировать.
"Через 6 месяцев после операции наша красавица начала делать первые попытки самостоятельного передвижения, отталкиваться от пола культями задних лап, затем передних, потом начала сидеть, а чуть позже удивила всех первыми шагами", — рассказала Паскаль.
Врачам пришлось отказаться от протезирования — была опасность осложнений. К тому же Рута научилась передвигаться самостоятельно без каких-либо проблем.
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