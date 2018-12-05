Житель Непала Ягья Катувал, который может достать языком до середины лба, собирается попасть в Книгу рекордов Гиннеса, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Daily Mail.
Мужчина работает водителем школьного автобуса. Он рассказал изданию, что ребятишки его боятся и никогда не подходят близко.
"Некоторые писают в штанишки. Даже взрослые теряют сознание, когда видят, что я делаю", — рассказал мужчина.
Он намерен доказать, что способен полностью закрыть нос нижней губой и одновременно лизнуть свой лоб.
This man's tongue terrifies children and makes adults faint! pic.twitter.com/KOePAHuCAj— Daily Mail Online (@MailOnline) 4 декабря 2018 г.
Комментарии
и при чем тут язык у него слишком подвижные суставы вон как сместил все челюсти
а если бы язык именно сам язык был длинной см. так 15-25 то да+
у него зубов нет, вот и достает..
кстати, а почему зубов нет? выбили, чтобы язык лучше работал?
Ох. Как теперь это развидеть?!