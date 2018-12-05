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Кадры решают все: Мегафон поможет эффективно нанять персонал

, ИА "Амител"
Мегафон предлагает своим клиентам новое решение для повышения эффективности подбора персонала

МегаФон запустил на рынок новое решение для HR — "МегаФон Рекрутика". Это современная облачная платформа, способная облегчить решение и повысить эффективность задач, связанных с кадровыми вопросами в компаниях и организациях различного уровня.

Технологическим партнером выступает компания Skillaz.

"МегаФон Рекрутика" представляет собой виртуальную платформу для управления полным циклом подбора персонала. Решение способно в разы повысить скорость и эффективность всех HR-процессов — от подбора и взаимодействия с кандидатами до отслеживания статистики в режиме реального времени.

Платформа позволяет автоматически собирать и обрабатывать отклики на вакансии, что расширяет воронку подбора и экономит время HR-специалиста. "МегаФон Рекрутика" облегчит коммуникацию с кандидатами: с ними можно будет взаимодействовать в единой витрине, отслеживать их статус и гибко настраивать сценарии онлайн-оценки, включая удаленное тестирование и видеоинтервью кандидатов.

HR-платформа "МегаФон Рекрутика" будет актуальна для компаний среднего и крупного бизнеса со штатом сотрудников от 100 человек: с её помощью можно будет быстро нанимать сотрудников на различные позиции или подбирать специалистов узкого профиля. Доступ к платформе также включает наличие мобильного приложения для оперативного ведения статусов и этапов согласования кандидатов.

Решение может быть дополнено услугой "Цифровой Подбор" (запущенной "МегаФоном" в июле 2018 года) и "МегаФон Таргет", которые помогут повысить качество и точность подбора новых сотрудников.

"Сегодня мы наблюдаем трансформацию кадровой системы, когда для управления новыми моделями работы компаниям нужны современные организационные и технологические изменения по автоматизации всех процессов. По данным компании Deloitte, в ближайшие годы рынок HR-tech будет расти двузначными темпами, и в 2017 году 67% российских компаний уже частично  автоматизировали работу функции по управлению персоналом. Другой глобальный тренд в HR — это вывод HR-функции в ОЦО или на аутсорсинг. Анализируя международные тренды и запросы российского бизнеса, "МегаФон", как надежный поставщик инновационных решений, предлагает коробочное решение по автоматизации подбора персонала. Воспользовавшись платформой "МегаФон Рекрутика", наши клиенты могут сократить трудозатраты на подбор в среднем на 15-30%", — отметила Любовь Стрелкина, директор ОЦО "Пикта", главный бухгалтер компании "МегаФон".

"Решение "МегаФон Рекрутика" — это следующий шаг развития направления HR-tech решений от "МегаФона". Запустив в середине года услугу "Цифровой подбор линейного персонала", мы увидели большой спрос со стороны рынка и востребованность у наших корпоративных клиентов подобных цифровых решений. Сегодня мы запускаем решение, которое упростит и повысит эффективность подбора персонала для наших клиентов. Для компаний, которые приобретут "МегаФон Рекрутика" до конца года, мы предложим специальные льготные условия", — рассказала Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса компании "МегаФон".

"Российскому рынку требовалось простое и универсальное решение, позволяющее быстро выстроить процессы подбора персонала любого уровня. Объединив накопленный опыт в разработке кастомизированных HR-tech решений, которые создавались под потребности крупного бизнеса, с огромной экспертизой компании "МегаФон", мы получили современный  комплексный продукт с перспективами стать массовым. Главное преимущество продукта — возможность быстрого запуска как среди средних, так и крупных компаний, значительный рост скорости, а главное, качества подбора в компании за короткий промежуток времени", — прокомментировал Андрей Крылов, генеральный директор компании Skillaz.

Узнать подробнее об услуге можно на сайте компании "Мегафон".

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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