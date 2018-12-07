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Опять 25: о повторении этой Новогодней ночи вы будете мечтать

, ИА "Амител"
Один из самых стильных ресторанов Барнаула приглашает окунуться в волшебство главной ночи этого года

Чтобы в новом году исполнились все, даже самые заветные мечты, важно, чтобы бой курантов звучал для Вас рядом с любимыми людьми и в правильном окружении.

Бар-ресторан "Опять25" — стильное ретро-Лофт место — уже приготовил все необходимое для Вашей незабываемой и волшебной новогодней ночи.

Хватайте своих близких, любимый и родных, боевой настрой от души отдохнуть, а всем остальным Вас обеспечит дружный коллектив "Опять25".

Зажигательная программа с неподражаемым ведущим — Мастером церемоний Сергеем Ожидаевым не позволит Вам заскучать даже на одну секунду. Вас ждет Новый год в формате ТВ-шоу!

Всегда мечтали оказаться за кулисами телестудии и стать участником настоящей шоу-программы? Не просто быть зрителем и аплодировать ведущему, но и ощутить себя яркой "звездой" вечера, чтобы получать свою порцию славы?! В баре "Опять25" вас ждёт чувство принадлежности к особенному и уникальному миру Новогоднего праздника в статусе звезд.

Сыграйте в "Угадай мелодию" и продемонстрируйте свое знание эстрады, сообразительность и музыкальный слух! Оцените смекалку и находчивость, попав в команду знатоков "Что? Где? Когда?" и ответив на все вопросы ведущего. А затем поразите всех своими талантами на шоу "Танцы", но и это еще не все. Не упустите шанс сфотографироваться с артистом и принять участие в "интервью-шоу".

Зал ресторана оснащен непревзойденной звуковой и световой аппаратурой. И ее по максимуму используют легендарный DJ Виталий Moskit, именитые солисты и музыканты Сибири, способные драйвовыми битами, знакомыми композициями и живым вокальным исполнением отправить на танцпол даже самого скромного гостя.

 

Только для Вас в "Опять25" будет организовано новогоднее #фотопространство для #cелфи.

Пока приглашенные артисты различных жанров и направлений под предводительством Деда Мороза, Снегурочки и символа Нового 2019 года "Свинки Мечтули" будут творить Ваше праздничное настроение в тематическом шоу, Вы сможете насладиться изысканными и невероятно аппетитными блюдами от шеф-повара ресторана "Опять25". Голодными Вас ни в коем случае не оставят!

Народная мудрость гласит: как встретишь Новый год, так его и проведешь. Если следовать ей, то новогоднее меню ресторана "Опять25" обеспечит Вам благополучие и щедрый стол в году грядущем.

Специально для Вас в Новогоднюю ночь будут приготовлены наисвежайшие сочная фруктовая и аппетитная мясная нарезки, а также традиционная новогодняя закуска — нежные блинчики с семгой и икрой.

Начать плотную праздничную трапезу Вы сможете с "Оливье с семгой", "Цезаря с курицей", или можно выбрать салат "Волга 021" — фирменный мясной салат с языком, мясными копченостями, курицей, который подаётся с грибами и маринованным луком.

Но не забудьте, что Вас ждут основные блюда вечера:

"Эскалоп классический" — сочная свинина с шампиньонами, томатами под аппетитной сырной корочкой;

"Судак, запеченный с грибами" — нежное филе царской рыбы не оставит равнодушным никого;

"Цыпленок по-королевски" — сочная птичка, приготовленная на гриле в собственном соку.

Дополнить горячее можно хрустящим картофелем фри и ароматными запеченными овощами.

Все это включено в весьма привлекательную цену на человека — 3000 рублей*.

Более того, бар-ресторан "Опять25" позаботился о своих гостях и обеспечил их предновогодним сюрпризом — уже сейчас можно принять участие в конкурсе "Самый трешевый Новый год". Напишите в директ Инстаграм-аккаунта "Амика" историю о самых забавных, а, может, и нелепых случаях, связанных с празднованием Нового года. Автор истории, собравшей наибольшее количество лайков, получит суперприз — 1 билет на Новогоднюю ночь в ресторане.

Для получения более подробной информации и бронирования предновогодних вечеров просто позвоните по номеру: 8 (3852) 50-50-25. 

*Для брони необходимо внести 30% от стоимости.

Бар-ресторан "Опять25"
г.Барнаул, ул. Шумакова, 23а
Телефон: 8 (3852) 50-50-25
Официальный сайт 
"Опять25" в социальных сетях:
Одноклассники 
ВКонтакте 
Инстаграм 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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