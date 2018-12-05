Фото: риа-ленинск.рф
Тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к нему потребителей на 2019 год установлены в Алтайском крае — жителям региона придется столкнуться с тем, что плата будет увеличена дважды.
"В связи с повышением ставки НДС с 1 января 2019 года с 18% до 20%, индексация тарифов на электроэнергию для населения пройдет в следующем году в два этапа — с 1 января 2019 года и с 1 июля 2019 года", — проинформировали в краевом управлении по государственному регулированию цен и тарифов.
Также в ведомстве отмечают, что понижающий коэффициент к тарифам для сельских жителей, садоводов и дачников установлен в размере 0,783.
Что касается населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными электроприборами, то в данном случае понижающий коэффициент на 2019 год определен на уровне 0,815.
Для приравненных к населению категорий потребителей (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) понижающий коэффициент принят в размере 1,0.
В итоге тарифы на электроэнергию в Алтайском крае после повышения с 1 января и после повышения с 1 июля будут выглядеть так:
Комментарии
Вот знают они, когда это повышать. Люди зимой бастовать не пойдут. Это во Франции тепло…
Даже на Украине, электричество после всех их повышений стоит всего 0,9 гривны за квт
да повышение небольшое, всего на 4% в год. Вот введут соцнормы, тогда запрыгаете )))))
А как же заверения правительства, что повышение НДС никак не коснется граждан?))))
а почему такая дискриминация жителей не имеющих стационарных электроплит - для них повышение ценника на 28,6% больше чем для жителей имеющих стационарные электроплиты...
Спасибо нашим депутатам!
Очень рад! В верном направлении шагаем товарищи!
5.12.2018 12:47
- гость -
А как же заверения правительства, что повышение НДС никак не коснется граждан?))))
они просто не уточнили каких граждан), есть такие гражданин, что их действительно ничего не касается, им эти повышения неощутимы, наоборот прирост богатств при любом повышении
Заверения правительства? Взрослый, а в сказки верит)))))
А бы и был готов платить такие деньги, если бы электроэнергия поступала мне в дом 24 часа в сутки и 366 дней в году. Живу в Авиаторе, как ветер-отключение... В последний раз ждали аварийку 17 часов, а на улице не май месяц. 3-4 раза в месяц плановые отключения на пол дня, и зимой и летом...Задолбали. И провода никто так и не хочет подтянут.
5.12.2018 12:37
- гость -
"Даже на Украине, электричество после всех их повышений стоит всего 0,9 гривны за квт"
" электричество после всех их повышений"
- ложь последнее повышение на Украине было утверждено Постановлением НКРЭКУ №220 от 26.02.2015 г. (Пятнадцатого.) У них АЭС от Союза остались и ГЭС. У нас уголь.
"стоит всего 0,9 гривны за квт"
- не вся правда, а куда дел 1,68 грн.кВт*час? Сколько в рублях будет? А с 1 января должно было быть для всех 1,85, но отложили рост до 1 июля как и в России. А теперь сравни пенсии/зарплаты в Укре и РФ и что?
Как надоели эти вруны.
А бы и был готов платить такие деньги, если бы электроэнергия поступала мне в дом 24 часа в сутки и 366 дней в году. Живу в Авиаторе, как ветер-отключение... В последний раз ждали аварийку 17 часов, а на улице не май месяц. 3-4 раза в месяц плановые отключения на пол дня, и зимой и летом...Задолбали. И провода никто так и не хочет подтянут.
Просто вы им экономически не интересны, затрат на вас больше, а денег на много меньше чем с многоквартирного дома
5.12.2018 14:13
Алексей
В администрацию почему не обращаешься? Самострой? В договоре должно быть не более трех суток в год.
5.12.2018 13:58
- гость -
Рост НДС внес лепту аж 3 коп. Мда.... Рост все равно меньше официальной инфляции.
5.12.2018 12:54
- гость -
"а почему такая дискриминация жителей не имеющих стационарных электроплит - для них повышение ценника на 28,6% больше чем для жителей имеющих стационарные электроплиты..."
Это что за бред? Не из России автор(
5.12.2018 14:16
- гость -
Не несите пургу! Не важно интересны или нет. Если правильно осуществлено ТП и на руках договор - ТСО обязано его исполнять, жалуйтесь. Даже при самострое управу найти можно.
"Даже на Украине, электричество после всех их повышений стоит всего 0,9 гривны за квт"
" электричество после всех их повышений"
- ложь последнее повышение на Украине было утверждено Постановлением НКРЭКУ №220 от 26.02.2015 г. (Пятнадцатого.) У них АЭС от Союза остались и ГЭС. У нас уголь.
"стоит всего 0,9 гривны за квт"
- не вся правда, а куда дел 1,68 грн.кВт*час? Сколько в рублях будет? А с 1 января должно было быть для всех 1,85, но отложили рост до 1 июля как и в России. А теперь сравни пенсии/зарплаты в Укре и РФ и что?
Как надоели эти вруны.
Оба врете, 0,9 гривны это соц.норма до 100квт, свыше 1,68
5.12.2018 14:29
- гость -
Я именно об этом и спросил. Заявлять про тариф 0,9 и промолчать про 1,68 это и есть не "вся правда". Более того, в Иркутске у населения тариф в разы меньше и что?