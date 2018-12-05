Фото: риа-ленинск.рф
Тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к нему потребителей на 2019 год установлены в Алтайском крае — жителям региона придется столкнуться с тем, что плата будет увеличена дважды.
"В связи с повышением ставки НДС с 1 января 2019 года с 18% до 20%, индексация тарифов на электроэнергию для населения пройдет в следующем году в два этапа — с 1 января 2019 года и с 1 июля 2019 года", — проинформировали в краевом управлении по государственному регулированию цен и тарифов.
Также в ведомстве отмечают, что понижающий коэффициент к тарифам для сельских жителей, садоводов и дачников установлен в размере 0,783.
Что касается населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными электроприборами, то в данном случае понижающий коэффициент на 2019 год определен на уровне 0,815.
Для приравненных к населению категорий потребителей (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) понижающий коэффициент принят в размере 1,0.
В итоге тарифы на электроэнергию в Алтайском крае после повышения с 1 января и после повышения с 1 июля будут выглядеть так:
Комментарии
Вот знают они, когда это повышать. Люди зимой бастовать не пойдут. Это во Франции тепло…
Даже на Украине, электричество после всех их повышений стоит всего 0,9 гривны за квт
да повышение небольшое, всего на 4% в год. Вот введут соцнормы, тогда запрыгаете )))))
А как же заверения правительства, что повышение НДС никак не коснется граждан?))))
а почему такая дискриминация жителей не имеющих стационарных электроплит - для них повышение ценника на 28,6% больше чем для жителей имеющих стационарные электроплиты...
Спасибо нашим депутатам!
Очень рад! В верном направлении шагаем товарищи!
5.12.2018 12:47
- гость -
А как же заверения правительства, что повышение НДС никак не коснется граждан?))))
они просто не уточнили каких граждан), есть такие гражданин, что их действительно ничего не касается, им эти повышения неощутимы, наоборот прирост богатств при любом повышении
Заверения правительства? Взрослый, а в сказки верит)))))