Человек испокон веков живет в окружении различных шумов и звуков. Тихий шелест листвы, журчание ручья, птичьи голоса, легкий плеск воды и шум прибоя всегда приятны человеку. Они успокаивают, снимают стрессы. К примеру, в Японии продаются подушки, в которые встроен аппарат, имитирующий звуки дождевых капель, падающих в ритме человеческого пульса. Такой шум быстро навевает сон.
Есть и другая категория звуков. Ученые из лаборатории психологии Кембриджского университета после многолетних исследований пришли к неожиданному выводу: звук определенной силы стимулирует процесс мышления и особенно процесс счета. Во время эксперимента люди, решавшие математические задачи под звуки музыки или разговора, справлялись со своими задачами быстрее, чем те, которые выполняли такое же задание в тишине. Но индустриализация и стремительное развитие человечества приводят к тому, что естественные звучания голосов, приятные звуки становятся все более редкими, исчезают совсем или заглушаются промышленными, транспортными и другими шумами.
Уже давно существует такое понятие, как шумовое загрязнение. Для всех живых организмов, в том числе и человека, звук становится одним из наиболее вредных воздействий окружающей среды. Звуки и шумы большой мощности поражают слуховой аппарат, нервные центры, могут вызвать болевые ощущения и шок. Продолжительный шум неблагоприятно влияет на орган слуха, понижая чувствительность к звуку. Он приводит к расстройству деятельности сердца, печени, к истощению и перенапряжению нервных клеток. Ослабленные клетки нервной системы не могут достаточно четко координировать работу различных систем организма. Отсюда возникают нарушения их деятельности. Поэтому и неудивительно, что шум в больших городах сокращает продолжительность жизни человека.
Материал подготовлен совместно с Центром слуха и здоровья "Аудитис"
Центр слуха и здоровья "Аудитис"
ул. Профинтерна, 46
Тел: 610-600
Сайт
Инстаграм
Комментарии