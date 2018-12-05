"Жемчужная река" оставила Барнаул без прямого Хайнаня на Новый год

Туроператор "Жемчужная река" приостановил продажу туров на Хайнань из Барнаула. Это связано с тем, что перевозчику на данных рейсах, авиакомпании "Алроса", не продлили разрешение на выполнение чартеров в аэропорт Санья на период с 13 по 31 декабря.
Помимо Барнаула, пострадали туристы еще нескольких российских городов. Среди них — Томск, Чита, Благовещенск, Новокузнецк и Кемерово. Между тем перевозчик выполнит шесть вылетов на Хайнань для планового вывоза туристов. На остров самолеты полетят пустыми, уточняет портал TourDom.ru.
Оператор предлагает барнаульским туристам, которые приобрели туры на рейсах "Алросы", отправиться на отдых в другие даты из Кемерова на бортах авиакомпании "ИрАэро" или с 1 января регулярными рейсами "Алросы", либо аннулировать тур без удержания фактически понесенных расходов.
Между тем странная ситуация сложилась вокруг полетной программы из Москвы на Хайнань, заказанной оператором "Жемчужная река" на рейсах Pegas Fly из аэропорта Жуковский в Хайкоу. Вылет самолета с туристами 30 ноября был сильно задержан, а следующий — 2 декабря — отменен. Пассажиры, которые должны были лететь этим рейсом на отдых, были перевезены компанией "ИрАэро" в Санкт-Петербург, и уже оттуда — этим же перевозчиком, но уже 3 декабря — на Хайнань.
За 11 месяцев этого года "Жемчужная река" отправила на Хайнань более 42 тысяч туристов из Москвы, Барнаула, Кемерова, Томска, Новокузнецка, Благовещенска, Читы, Уфы, Самары, Казани, Хабаровска и Челябинска. В декабре к городам вылета добавятся Санкт-Петербург и Кемерово.
К слову, в Барнауле 21 ноября состоялась встреча представителя туроператора "Жемчужная река" с турагентами города. В ходе встречи руководитель отдела развития агентской сети "Жемчужной реки" Андрей Сафонов рассказал о новых предложениях по отелям острова Хайнань, по изменениям в инфраструктуре и озвучил список отелей, которые туроператор рекомендует к посещению. Тогда информация о проблемах с перевозкой не озвучивалась.
До этого, в конце октября, Барнаульский аэропорт сообщал об утверждении зимнего расписания полетов на остров Хайнань. Полеты планировалось выполнять весь сезон на Boeing 737-800 авиакомпании "Алроса" еженедельно по пятницам. Напомним, что рейс из Барнаула стартовал в середине августа 2018 года. На каждом из первых 10 рейсов загрузка составляла практически 100%. Всего за 2 месяца из Барнаула в Санью был перевезен 1351 пассажир.
Комментарии
А проезд до Кемерово и обратно компенсируют?
Изначально было ясно, что фирма проблемная и все равно народ несет туда деньги
цена решает
страсть к халяве неистребима
в каждой новости все писали что это кидалово.. ну как можно было с ними связаться то?