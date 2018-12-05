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Налог на автомобили старше десяти лет предложил отменить депутат Госдумы

, ИА "Амител"
Депутат попросил Мантурова дать оценку этому предложению

Фото: xexe.club

Депутат Госдумы Василий Власов предложил министру промышленности и торговли Денису Мантурову отменить транспортный налог на автомобили старше десяти лет и рыночной стоимостью менее миллиона рублей, сообщает "РИА Новости".

Помимо этого, по мнению Власова, расчет транспортного налога, исходящий из мощности двигателя, "не может быть вполне справедливым, учитывая факт, что два автомобиля одинаковой мощности, но разных лет производства обладают огромной разностью в стоимости".

Депутат попросил Мантурова дать оценку этому предложению и проанализировать возможность его реализации.

По словам Власова, сейчас доля продаж подержанных авто в несколько раз превышает долю продаж новых.

"В силу невысокого уровня благосостояния большинства, нашим гражданам приходится приобретать автомобили с пробегом, при этом средний возраст проданного подержанного авто превышает десять лет. В данном случае авто ему нужно, чтобы изредка им пользоваться в исключительных случаях. Облагая таким налогом авто, государство ухудшает положение категории населения с невысоким уровнем благосостояния", — пояснил он.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

5.12.2018 14:06
- гость -

популизм

0  0
5.12.2018 14:23
- гость -

одобрямс

0  0
5.12.2018 14:41
- гость -

Машина за несколько сот тысяч "чтобы изредка пользоваться"? Изредка возьмите такси. А если берёшь автомобиль, который не является жизненно необходимым, рассчитывай платить налоги. Нет денег на налоги - не бери. Каким только популизмом не страдают татупеды.

0  0
5.12.2018 14:42
- гость -

это не тот случай, когда бредовая мысль, но не в пользу человека, будет одобрена принтером

0  0
5.12.2018 14:55
- гость -

100% не отменят, могут только повысь процентов на 15-20 - это политика нашего правительства и босса пыни.

0  0
5.12.2018 14:55
- гость -

это чтобы депутат мог продать свой старенький мерседес подороже) Ну, или у него есть коллекция ретро-автомобилей, содержать которую стало накладно

0  0
5.12.2018 14:55
- гость -

Изредка возьмите такси вас забыли спросить, развелось советчиков
хорошая новость - отменяйте

0  0
5.12.2018 14:57
Вячеслав

Не примут, т.к. таких машин много.

0  0
5.12.2018 14:59
- гость -

Василий Власов. ЛДПР, 23 года.

Вася, скажи, как это ты сумел стать депутатом ГосДумы в 21 год? Видимо не зря говорят про Жириновского всякое.

0  0
5.12.2018 15:00
- гость -

отменят транспортный и введут экологический который будет раза в два больше)))

0  0
5.12.2018 15:03
уик

Пересмотреть рассчет налога нужно, включая коэффициент устаревания...а еще вес авто...
Совсем отменять не стоит, дороги то ремонтируют, а ездят по ним и новые и старые авто...

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