Перинатальный центр "ДАР" временно закроют в Барнауле

Фото: zdravalt.ru
Перинатальный центр "ДАР" в Барнауле будет временно закрыт на плановую санитарную обработку, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
В ведомстве подчеркивают, что все медицинские организации родовспоможения в крае проводят санитарную обработку согласно ранее составленному графику.
В "ДАРе" в этой связи прием беременных и рожениц прекращается с 08:00 10 декабря. Выписка пациентов продолжится до 15 декабря.
"До этого же срока те, кому показано продолжение стационарного лечения, будут переведены в КГБУЗ "Перинатальный центр (клинический) Алтайского края" (Барнаул, улица Попова, 29). Это же учреждение возьмет на себя госпитализацию с целью оказания медицинской помощи беременным и роженицам высокой группы риска", — добавляют в Минздраве.
Что касается непосредственной санобработки акушерских, педиатрических и реанимационных отделений, то она будет проводиться с 16 декабря по 31 декабря.
А вот консультативно-диагностическое отделение, центр пренатальной диагностики, центр охраны здоровья семьи и репродукции, а также дистанционно-консультативный центр с выездными бригадами продолжат работу в штатном режиме.
Прием беременных и рожениц в акушерские отделения "ДАРа" будет возобновлен в 08:00 1 января 2019 года.
Комментарии
почему то после его открытие смертность только увеличилась
Врут?!
Все роддомы на помывку периодически закрываются.
5.12.2018 13:29
- гость -
почему то после его открытие смертность только увеличилась
Откуда статистика такая? Дайте ссылку?