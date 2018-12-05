Пермских охотников за спасение детей наградили наборами для маникюра

Охотники из пермской деревни Чуваки, спасшие заблудившихся в лесу детей, получили в качестве вознаграждения наборы для маникюра, а также матрешек, шоколадки, блокноты, ручки, керамические подставки и коробочки с названием курорта, передает ТАСС.
Правительство Пермского края выясняет, кто наполнял подарки.
"Это был спонсорский приз от санатория "Ключи". Мы сейчас выясняем, почему там оказались маникюрные наборы и все остальное", — рассказали в правительстве региона, пояснив, что охотникам также подарили по 10 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что 25 ноября в дежурную часть отдела МВД России по Пермскому району обратилась женщина с заявлением о безвестном исчезновении 13-летнего сына. Со слов женщины, она с ребенком и мужем находилась на бывшей базе, недалеко от деревни Бабичево. В их компании был еще один ребенок — мальчик 10 лет. Утром подростки ушли гулять и исчезли.
Для поисков детей были задействованы сотрудники полиции со служебно-розыскными собаками, МЧС и волонтеры. Также в поисках приняли участие два охотника из деревни Чуваки, которые и выследили замерзающих детей.
Комментарии
"Мы сейчас выясняем, почему там оказались маникюрные наборы и все остальное" Выясняют они, крайних блин ищут, на кого бы свой косяк переложить
Это сюжет не только для Шнура. Гоголь с Салтыковым-Щедриным за такой сюжет померились бы силами.
Это себе они по 100 тыщ (прим Соколова) материальную помощь выписывают, а народу спонсорскую помощь за спасение жизней....