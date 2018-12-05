В прошедшие выходные завершились матчи второго тура Чемпионата "Лига.БРО" — турнира, в котором принимают участие сильнейшие молодые футболисты Барнаула в возрасте от 14 до 22 лет. В туре встречались действующий чемпион "BRO.selona" и "Сибирь". Обе команды в первом туре одержали победы, поэтому в их очном поединке решался вопрос лидерства по итогам двух туров. Благодаря двум быстрым голам, забитым в начале первого и второго таймов соответственно, действующему чемпиону удалось одержать важную победу. На мячи полузащитников "БРО.селоны" Данила Зарецкого и Данила Захарова "Сибирь" смогла ответить голом Эдуарда Мндляна. Как итог — 2:1 — вторая подряд победа "БРО.селоны".
В субботу прошли еще два матча чемпионата. "Снежный Барс" и "Алтай" сыграли пока что самый результативный матч всего чемпионата, забив на двоих 8 мячей. "Барсы" в итоге были сильнее — 5:3. У победителей отличились дважды Антон Киселев и Денис Чудояков, еще один мяч на счету Константина Погребана. У проигравших по мячу забили Никита Неупокоев, Владимир Антонов и Алексей Майер. Во втором матче "Темп" неожиданно крупно переиграл молодежь барнаульского "Динамо" — 6:1. Дубль в составе "Темп" оформил Виктор Липин, еще по голу забили его партнеры по команде — Никита Шибаев, Никита Родичев, Никита Ворона и Александр Худяков. В составе "Динамо-М" гол престижа на последней минуте забил Юрий Юдин.
Матчи чемпионата вновь посетили сотни барнаульцев.
Фото: Тимофей Даудрих
Третий тур чемпионата пройдет 7 и 8 декабря 2018 года. Все матчи также пройдут в крытом футбольном манеже "Темп" (ул. 1-ый Балтийский проезд, 9)
07.12/пятница/20:00 "BRO.selona" — "Темп"
08.12/суббота/16:00 "Снежный Барс" — "Сибирь"
08.12/суббота/18:00 "Алтай" — "Динамо-М"
ВХОД СВОБОДНЫЙ
Турнирная таблица чемпионата "Лига.БРО" после 2-х туров:
|
Место
|
Команда
|
Очки
|
1
|
"Темп"
|
6
|
2
|
BRO.selona
|
6
|
3
|
"Сибирь"
|
3
|
4
|
"Снежный Барс"
|
3
|
5
|
"Алтай"
|
0
|
6
|
"Динамо-М"
|
0
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