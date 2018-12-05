8 декабря в Барнауле пройдет региональный этап эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады. Как уже сообщало ИА "Амител" , огонь универсиады в столицу края доставят из Иркутска. Праздничная программа по этому случаю начнется на новой набережной города 8 декабря в 16-00. Отсюда же после праздничной программы стартует эстафета.
Напомним, в маршрут эстафеты, которая будет проходить по Ленинскому проспекту и улице Молодежная до площади Сахарова, входят 25 этапов. Участие в пробеге примут 25 факелоносцев, 20 из них — жители Алтайского края.
Завершится эстафета зажжением чаши огня на площади Сахарова и концертом в 17:30.
Обратите внимание: на время проведения эстафеты в Барнауле 8 декабря с 16:00 до 18:30 перекроют дорожное движение по маршруту следования факелоносцев.
Чтобы жителям и гостям города было удобнее ориентироваться, ИА "Амител" подготовило карту маршрута эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады в Барнауле.
Как сообщили в администрации Барнаула, праздничные программы в честь эстафеты также пройдут у стадиона "Динамо", у Алтайского медицинского университета, на площадке перед Алтайским государственным техническим университетом, на Нулевом километре, у Алтайского государственного университета (пр-кт Ленина, 61). В подготовке и проведении праздничных мероприятий примут участие городские спортивные и творческие коллективы — более 200 человек.
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