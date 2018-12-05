Декриминализацию статьи об экстремизме назвали недостаточной

Госдума собирается во втором чтении принять закон, который частично декриминализирует статью "Возбуждение ненависти и унижение человеческого достоинства". Эксперты "Известий" заявили, что это недостаточная мера, поскольку, по их мнению, законодательство не приспособлено к реалиям Сети и "отстало от жизни".
В настоящее время за перепосты экстремистских материалов наказание отбывают 36 человек (согласно ч. 1 ст. 282 УК РФ). Такие данные предоставила Федеральная служба исполнения наказаний. Впрочем, по мнению начальника управления взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры Александра Куренного, число таких осужденных значительно больше.
"По 282-й статье взрывной рост пошел с 2011 года, и каждый год прирост был почти 100%. В текущем году у нас зарегистрировано 762 преступления по всей 282-й. Это значит 762 уголовных дела", — сказал Куренной.
Он подчеркнул, что до конца 2018 года число уголовных дел еще вырастет.
Руководитель информационно-аналитического центра "Сова" Александр Верховский убежден, что следует удалить из закона фразу об унижении достоинства, которая и становится поводом для возбуждения около половины уголовных дел по данной статье. По факту эта формулировка является дублем административной статьи об оскорблениях.
"Люди часто грубо и нехорошо выражаются, но они ни к чему не призывали. Пусть они выразили свое расистское, очень плохое и предосудительное в моральном смысле отношение, но это — как оскорбление, а оскорбление у нас уже перенесено из УК в КоАП", — объяснил Верховский.
15 ноября Госдума в первом чтении приняла проект частичной декриминализации статьи 282 УК РФ.
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