Вице-премьер Татьяна Голикова на "правительственном часе" в Совете Федерации рассказала, что несколько регионов России демонстрируют повышенный уровень заболеваемости диабетом из-за распространения ожирения, пишет "Российская газета".
"По данным статистики, наибольшая распространенность ожирения фиксируется в таких регионах, как Кировская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Курганская, Тюменская и Новосибирская области. Как следствие — здесь самая высокая заболеваемость диабетом", — сказала Голикова.
По ее словам, в рамках нацпроекта "Демография" будет внедрена программа мониторинга за состоянием питания различных групп населения.
"Это позволит предотвращать возникновение целого ряда заболеваний, связанных с питанием. В первую очередь, это болезни сердечно-сосудистой системы, диабет, новообразования, болезни ЖКТ", — отметила Голикова.
На предстоящие три года на нацпроект "Демография" предусмотрено 523 миллиарда рублей, которые пойдут на межбюджетные трансферты. Федеральный бюджет, подчеркнула она, софинансирует от 95 до 99 процентов расходов на мероприятия в рамках нацпроектов.
Ранее сообщалось, что Алтайский край стал лидером среди регионов РФ по числу людей, страдающих ожирением. В прошлом году этот диагноз поставили более чем 5% жителей региона.
Комментарии
Диабет не появляется в результате ожирения. Ожирение это неправильное питание сопровождаемое негативными эмоциями.