6 февраля в Барнауле покажут медиа-спектакль "Люди, которых нет". Он рассказывает о проблемах людей с ВИЧ и СПИДом, а также о людях с ограниченными возможностями и людях с особенностями развития.
В основе сюжета лежит история девушки Николь, которая стала жертвой случайной связи.
"На одной из вечеринок Николь встречает Роберта. Молодые люди сразу проникаются симпатией друг к другу. После она узнает о том, что теперь ее ВИЧ-статус положительный. Это и станет началом знакомства Николь с миром людей, которых нет", — говорится в официальной группе спектакля.
Инициаторами создания проекта стали студенты Красноярского педагогического университета имени В.П. Астафьева.
Премьерные показы спектакля уже прошли в Красноярске, и теперь артисты отправились в тур по Сибири. 6 декабря в 14:30 спектакль покажут в Барнауле в АлтГПУ.
Более подробную информацию о спектакле вы можете получить здесь: vk.com/ludikotoryhnet.
Комментарии
Зачем? Из разряда популязации лгбт, как везде о них говорят?
Давайте тогда спектакль о больных туберкулезом, об онкобольных, о страдающих диареей!
Что, не этично? Бред?
И спектакли про вич тоже бред