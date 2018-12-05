Сбербанк разрешил брать кредиты людям старше 65 лет

Руководство Сбербанка решило изменить условия потребительского кредитования — теперь клиенты банка старше 65 лет смогут получить займ, если его погашение состоится до наступления 70-летия пенсионера, сообщили в пресс-службе банка.
Заместитель председателя правления Сбербанка Светлана Кирсанова подчеркнула, что все больше россиян пенсионного возраста прибегают к кредитованию по разным причинам.
"Клиенты Сбербанка пенсионного возраста активно пользуются банковскими сервисами: каждый третий работающий пенсионер вкладывает денежные средства в срочные счета, дебетовыми картами владеют 80% пенсионеров, кредитные карты есть у 13% клиентов старше 55 лет, а услугой „Мобильный банк“ пользуются 63% пенсионеров", — добавила Кирсанова.
По ее словам, доступность финансовых продуктов для людей пожилого возраста оказывает прямое влияние на качество их жизни. Она подчеркнула, что этот сегмент можно назвать одним из приоритетных для Сбербанка. Также, как она отметила, это является не только деловой, но и социальной миссией кредитной организации.
По существовавшим ранее условиям возраст на момент окончания кредита не должен был превышать 65 лет.
Комментарии
По ипотеке, насколько помню, до 75 лет на момент окончания кредита в Сбербанке возможно оформить.