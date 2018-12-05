"Яндекс" показал свой первый смартфон

Компания "Яндекс" представила на пресс-конференции свой первый смартфон, который поступит в продажу с 6 декабря, сообщает телеканал "360".
Диагональ IPS-дисплея с соотношением сторон 18:9 составила 5,65 дюйма. Экран получил разрешение Full HD+ (1080×2160 точек). Задняя крышка выполнена из пластика, а по бокам — из металла.
Телефон имеет восьмиядерный процессор Snapdragon 630, 4 Гбайт оперативной памяти и 64 Гбайт внутренней (последнюю можно расширить до 128 Гбайт). Система работает под управлением Android 8.1.
Новинка поддерживает быструю зарядку Quick Charge 3.0: аккумулятор объемом 3050 мА*ч заряжается до 90% за 1 час 20 минут.
Телефон оборудован двойной основной камерой на 16 и 5 мегапикселей. Разрешение фронтальной камеры — 5 мегапикселей.
Устройство оснащено модулем NFC, который можно использовать для бесконтактных платежей.
На задней крышке расположился сканер отпечатков пальцев. Производители оставили стандартный аудиоразъем 3,5 миллиметра и установили порт USB Type-C. Девайс работает в сетях 4G.
Присутствует голосовая помощница Алиса. Ее можно вызвать из любого приложения или игры. Кроме того, Алиса может предугадывать желания пользователей: например, она будет показывать информационные карточки с подсказками в нужный момент.
"Яндекс.Смартфон" будет продаваться по цене 17 990 рублей с 6 декабря. Покупатели получат в подарок полгода подписки на сервис "Яндекс.Плюс".
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