УФСИН по Владимирской области опровергло информацию о том, что заключенному "Владимирского централа" отрезали язык — по данным ведомства, он откусил его сам, сообщает "РИА Новости".
Ранее РБК сообщил, что осужденному Мдиванишвили в тюрьме № 2 УФСИН России по Владимирской области ("Владимирском централе") отрезали язык. Информацию об этом издание получило от президента АНО "Центр помощи иностранным гражданам и противодействия незаконной миграции" Романа Кайфаджяна, который утверждал, что мужчину якобы истязали, и кроме части языка заключенный лишился также нескольких зубов. Кайфаджян заявил, что направил по этому поводу обращения генпрокурору Юрию Чайке и председателю СК РФ Александру Бастрыкину.
УФСИН по Владимирской области официально опровергло информацию об истязаниях, подтвердив фамилию осужденного и место действия. В официальном комментарии ведомства говорится, что инцидент произошел 26 ноября.
"Осужденный по статье 105 УК РФ к 18 годам лишения свободы Мдиванишвили Д.Б. во время нахождения в камере… оборудованной видеокамерой, совершил акт членовредительства в зоне приватности. Момент, когда Мдиванишвили Д.Б. весь в крови покинул зону приватности, зафиксировал оператор поста видеонаблюдения", — сообщили в УФСИН.
Отмечается, что незамедлительно на место происшествия направились резервная группа и медработник. "Открыв камеру, сотрудники учреждения обнаружили, что осужденный откусил себе часть языка, в связи с чем туда же были вызваны хирург медчасти и бригада скорой помощи. После того, как кровотечение было остановлено, осужденного этапировали в областную больницу в ИК-3 города Владимира. В настоящее время жизни и здоровью осужденного ничего не угрожает", — отмечает УФСИН.
Ведомство подчеркивает, что "все события, происходящие с Мдиванишвили Д.Б., были зафиксированы на видеокамеру". Также сообщается, что материалы предварительной проверки по факту членовредительства зарегистрированы в установленном порядке и направлены для принятия процессуального решения в отдел полиции № 3 Владимира.
Председатель ОНК Владимирской области Вячеслав Куликов в свою очередь сообщил, что комиссия намерена изучить обстоятельства произошедшего.
"Мы сформировали специальную комиссию и завтра побываем в колонии", — сказал Куликов.
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