7 декабря в Москве начнет свою работу XVIII съезд партии "Единая Россия". В его работе примут участие и представители Алтайского края, сказано на сайте реготделения ЕР.
В их числе — секретарь регионального отделения Александр Романенко, губернатор Виктор Томенко, депутат Государственной Думы от Алтайского края Виктор Зобнев, руководитель фракции "Единая Россия" в АКЗС Сергей Приб, руководитель фракции "Единая Россия" в Барнаульской гордуме Вячеслав Перерядов, депутат АКЗС, руководитель регионального исполнительного комитета партии Денис Голобородько.
Также в состав региональной делегация вошли секретари местных и первичных отделений партии, руководитель региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева Борис Трофимов, представитель регионального отделения в Генеральном совете партии "Единая Россия" Татьяна Костицына и глава администрации Барнаула Сергей Дугин.
Об ожиданиях от съезда рассказал секретарь регионального отделения Александр Романенко. "В Алтайском крае подготовка к съезду началась с проведения региональной дискуссии "Обновление-2018". С 1 ноября в регионе был организован массовый опрос членов и сторонников "Единой России" по вопросам обновления партии. Партийцы имели возможность высказать свое мнение в заочной форме, просто заполнив анкету, либо озвучить его на региональной дискуссии, которая прошла 8 ноября. На четырех дискуссионных площадках мы обсудили поступившие предложения и рекомендации", — отметил секретарь реготделения.
Были озвучены предложения по повышению эффективности работы партии с гражданами и общественными организациями. Партийцы обсудили технологические подходы в избирательных кампаниях, в частности — совершенствование процедуры предварительного голосования. Большое внимание было уделено практике реализации партийных проектов на территории края.
"По итогам региональной дискуссии мы составили перечень конкретных предложений и рекомендаций по обновлению и направили в ЦИК партии, — сообщил Романенко. — Лучшие из этих инициатив будут закреплены решением XVIII Съезда партии. Надеемся, что в итоговое решение войдут и предложения от Алтайского края".
Комментарии
там и оставайтесь
за чей счет?
На съезде "Единой России" 7–8 декабря могут принять свод «заповедей» для членов партии, создав специальный контрольный орган, - этакое Оргбюро по этике, - куда войдут "отцы-основатели партии и коллеги с незапятнанной репутацией, обладающие непреклонным авторитетом", а сами "заповеди" просты: винтики Системы должны будут "придерживаться личной скромности и сдержанности, а также не выступать против партийных решений", потому что
"В обществе серьезный запрос на справедливость, взаимоуважение, терпимость и сдержанность в отношении любых публичных людей" и, стало быть, "поведение члена партии должно не быть вызывающим и не оскорблять, не раздражать людей вокруг, которые в силу разных причин зарабатывают меньше". Ибо "должна быть ответственность перед избирателями за данные обещания и спрос с представителя партии всегда больше..."